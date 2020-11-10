第21號輕度颱風艾陶向西朝越南前進，第22號颱風梵高則有增強為中颱的可能，氣象局指出，雙颱雖不會直接影響台灣，但艾陶的外圍水氣使今明兩天全台都有降雨，梵高則在周三至周五會帶上一些水氣，東北部注意局部較大雨勢。

氣象局預報員王品翔表示，今天清晨最低溫出現在桃園楊梅16.3度，各地低溫大約18至22度，北台灣一周都是濕濕涼涼的天氣，今明兩天受東北季風影響，以及艾陶帶來的外圍環流水氣，全台有雨偏涼，其中桃園以北、宜蘭不定時有局部較大雨勢，注意沿海風強浪大注意長浪。

王品翔表示，周三至周六桃園以北及宜蘭有短暫雨，花東地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。其中周三至周五有些梵高颱風的水氣被帶上來，宜蘭有局部較大雨勢。氣溫方面，周三至周六氣溫略微回升，約21~25度。周日、下周一東北風減弱，北部及東北部氣溫回升，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，艾陶颱風在越南東方近海，今天中午將登陸越南中部「梵高」未來經菲律賓中部、向西進入南海，將增強為中度颱風，也朝越南前進，此兩颱風的路徑，皆離台甚遠、對台無影響。

(中時新聞網)