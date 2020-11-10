佐登-KY(4190)受惠保健品上市、高端新品結合雙美保養策略，第3季單季稅後淨利8,556萬元，每股稅後盈餘1.46元。第四季適逢10月百貨公司周年慶檔期及預期雙11購物折扣心理，10月合併營收2.51億元較9月略減，年減7.34%，隨著歲末購物季的到來與兩岸異業合作醫美診所陸續開幕，第4季營運有機會再登高峰。

佐登表示，上半年雖受到新冠肺炎影響，生活美容SPA成長趨緩，但集團快速導入直播與電商銷售產品，以高端保養品為主，成功拉高營收占比及毛利率，緊接歲末購物熱潮，針對金字塔頂級客戶祭出「雙十一抗皺組」，萃取自高端原料Caritas JDR的肌密抗皺系列，榮獲多項歐洲發明獎，藉著頂級保養產品組合養好會員肌膚，並打造熱銷口碑保養品，帶來穩定營收。

佐登於兩岸異業合作開設佐登微爾醫美診所，在口罩遮掩下帶動醫美保養來客數及客單價，首三季貢獻挹注已超過去年全年，預計台灣11月新增台中、桃園、新竹三家醫美診所開業，以及大陸巡迴輕醫美講座提升會員回店率及課程銷售，積極搶攻醫美市占。

大陸地區針對生活美容SPA自九月份推出「美麗教練」全通路行銷活動，大幅提升品牌知名度及銷售業績，帶動門店業績成長，預計活動在11、12月網紅KOL參與活動後，將達到另一個高峰。

(時報資訊)