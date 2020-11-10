東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)第3季財報稅後淨利0.89億元，季減2.61%，年減9.26%，每股盈餘為2.27元；前3季稅後淨利2.84億元，年增20.53%，每股盈餘7.24元。原預期泰昇第3季受疫情影響消費市場及不織布原料漲價嚴重衝擊營運，惟第3季市場及原料實際情況已大幅好轉優於預期，帶動前3季獲利大幅成長超過兩成創歷史新高。

展望第4季及明年營運，泰昇指出，東協紙尿褲市場將迎來傳統旺季，在疫情影響降低的情況下預期民生消費市場將快速恢復，公司已計畫針對市場需求推出多種主打超薄及環保無毒材質新產品搶占市占率，並積極拓展新通路如連鎖藥局及電商系統，雖近期越南中部發生水患，但估計影響不大，因此預期第4季旺季將恢復正成長；且近期美國大選不確定因素已消除，全球供應鏈轉移速度將加快，將大力拉動東協國家經濟全面快速復甦，其中多方預測越南將是最大受益者，因此公司對於明年重返高成長抱持正面樂觀之看法。

新事業布局方面，公司已正式啟動越南不織布投資計畫，並趁目前越南土地價格低點購入生產基地所需之土地，未來除了穩定不織布原料供應鏈、提升產品競爭力以及降低生產成本外，預計在2022年第1季量產後將帶來新營收成長動能。另醫療口罩方面也預計於今年第4季量產出貨打入主要市場藥局醫院系統，正式進入醫療用品領域。

法人表示，泰昇第3季財報優於預期，全年很有可能賺1個資本額，並在明年東協消費市場復甦、新產品通路以及新投資布局拉動下，看好泰昇重返高成長軌道。

(時報資訊)