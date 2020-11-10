行政院副院長沈榮津9日主持「中央災害防救委員會第39次會議」，通過5項災防計畫修正草案，將提報中央災害防救會報核定後實施。針對即將進入枯水期，沈榮津請相關部會針對明年農糧生產、未來春節可能受影響的重要民生物資供應，預先規畫因應調整措施。

沈榮津聽取經濟部「旱災因應處置及重要民生物資整備」報告後表示，今年氣候變遷降雨偏少，肯定經濟部及相關部會及時應變、積極增加抗旱緊急水源，勉勵各部會落實執行，並針對農民關切的明年第一期稻作供灌等問題，預先規畫因應調整措施。

針對衛福部報告「護理之家機構公共安全防護及改善」，沈榮津表示，護理之家等長期照護機構住民應是重點保護對象，要做好公共安全防護，行政院已核定本案公共安全設施設備補助計畫，請相關部會加速落實。

對於執行過程中，地方政府面臨的消防設備認可及室內裝修等問題，沈榮津請內政部以簡政、便民原則協助解決，並採隨到隨審方式提高執行效率。同時，未來各縣市護理之家安全設備的設置資訊，應透明公開，提供民眾選擇參考。

關於內政部報告「公共設施管線圖資建置管理與展望」，沈榮津指出，管線圖資非常重要，請內政部積極執行「邁向3D智慧國土－內政地理資訊3D化推動計畫（110～114年）」，導引公共設施管線管理系統成為國家永續發展基石。

(時報資訊)