緯軟(4953)董事會通過第3季財報，單季合併營收13.41億元，稅後淨利1.59億元，創下歷史新高，每股盈餘2.42元；累計前3季營收37.69億元，稅後淨利3.7億元，為歷年同期新高，每股盈餘5.59元。

公司指出，第2季營收回溫後，第3季持續穩定成長，單季合併營收為13.41億元，季增4％，與去年同期大致持平。單季毛利率27.2％，營益率11.2％，均為歷史次高，並較去年同期增加逾2個百分點；本期淨利則續創歷史新高，達1.59億元，較去年同期成長4成，淨利率達11.9％，年增3.5個百分點。

前3季累計合併營收為37.69億元，年減7％，營收雖受到台幣升值及上半年新冠疫情的影響縮減，然公司積極進行客戶優化管理，毛利率26.2％，年增1.2個百分點，營業利益達3.82億元，年增7％，營益率10.1％，年增1.3個百分點，本期淨利為3.70億元，年增9％，淨利率9.8％，年增1.4個百分點。

10月合併營收為4.20億元，月減7％，與去年同期大致持平。截至10月止累計合併營收為41.89億元，年減6％。主要10月因台灣、香港及大陸地區雙節假期，營收受工作天數較少影響而低於9月，符合內部預期。

10月在大陸由中國國際投資促進會聯合IDC主辦的「2020中國數字服務暨服務外包領軍企業推介活動」中，緯軟獲得「十大數字服務領軍企業」、「百強企業」等大獎，顯示緯軟在大陸IT服務領域已躍居代表性優秀企業的領先地位；另外緯軟武漢近期也通過CMMI Level 5(軟體能力成熟度模型)－最高級第5級國際認證，展現緯軟在軟體開發流程、組織、技術研發、專案管理、方案交付等各項能力已達國際頂尖水準。

(時報資訊)