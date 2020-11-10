晶心科(6533)耕耘RISC-V多年，預計明年RISC-V授權金、權利金將會開始貢獻，總經理林志明表示，2021年晶心科會做更多的研發投資，新產品會陸續出來，且隨著大陸全力衝刺半導體自製比重，晶心科也看到了很多機會，會積極推廣，另外，和大股東聯發科(2454)的合作，看好雙方是多層次的合作，很持續有密切的交流。

晶心科累計前3季累計營業收入3.12億元，年減少13.6%，累計營業毛利3.11億，累計營業淨損8820萬元，累計稅前淨損8237萬元，累計每股損失1.99元，前三季最大營收占比最大來自於台灣、占比42%。

晶心科近年來積極發展RISC-V，所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，晶心科朝向RISC-V市場領先者努力，林志明表示，今年前3季RISC-V產品營收比重達56%，預計明年RISC-V授權金、權利金將會開始貢獻，在新品穩健成長下，法人也樂觀預估，明年RISC-V業績將年增三成以上。

林志明指出，大陸近兩年全力衝刺半導體自製化，林志明表示，目前在大陸有高達3000家IC設計公司，相對台灣約300家，整體產業機會很大，故有很多機會，加上大陸廠敢投資、手筆大，晶心科10月在大陸就有一個相對比較大的案子Design Win，對於大陸市場晶心科很積極推廣，另外，今年是5G元年，2021年晶心科會做更多的研發投資，新產品會陸續出來，投資金額一定也會加大。

除此之外，對於和聯發科的合作，林志明表示，雙方是多層次的合作，彼此是關係人，聯發科也是晶心科的大股東，兩家董事長更是同一位，即蔡明介，兩家公司在產品上的合作從晶心科第一代V1就開始，已經有很多進入產出狀況，目前合作集中在V3。

林志明表示，目前大陸市場的疫情控制看來還可以，同仁也開始恢復出差，目前評估狀況不錯，惟美國、日本等目前對疫情的管控還是比較差，故依舊不讓同仁到當地出差。

受到疫情影響，晶心科第3季營收1.04億元，年減18.1%，惟目前已經慢慢讓營運恢復正軌，逐漸從疫情中回神，10月單月營收已經回升至6667萬元，年增加29.7%。

(時報資訊)