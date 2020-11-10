飯店業者寒舍(2739)受惠暑期國旅需求爆發、餐廳用餐來客數明顯回溫，帶動2020年第三季合併營收反彈近64％、本業由虧轉盈。雖然業外虧損致使稅後仍虧損0.3億元、每股虧損0.27元，但虧損幅度季減達6成，營運已自谷底顯著回升。

寒舍公布第三季合併營收7.51億元，季增達63.96％、年減25.74％，站上今年高點。毛利率25.53％、營益率0.16％，雖低於去年同期的37.36％、1.76％，但已較第二季7.2％、負35.46％谷底顯著反彈，本業營運由虧轉盈。

不過，寒舍因租賃攤提認列成本較重，加上轉投資的寒舍艾麗虧損擴大、政府補助季減96％，受業外較第二季再度轉虧拖累，致使稅後虧損0.3億元、每股虧損0.27元。不過，虧損幅度雖較去年同期增加12.43％，但已較第二季谷底大幅減少60.76％。

由於整體營運仍受新冠肺炎疫情衝擊，寒舍前三季合併營收19.38億元、年減40.2％，毛利率19.35％、營益率負17.24％，較去年同期38.57％、4.64％轉虧。稅後虧損3.02億元、每股虧損2.71元，較去年同期獲利0.07億元、每股盈餘0.06元轉虧，均創同期新低。

寒舍表示，受新冠肺炎疫情及邊境管制影響，衝擊以國際商務旅客為主力客群的台北喜來登、台北寒舍艾美酒店住房業務。不過，國內疫情趨穩帶動暑期國旅觀光需求大爆發、外出聚會用餐人潮回流，配合振興券加持激勵，使第三季集團營運自谷底回升。

據寒舍財報揭露，第三季餐飲營收5.15億元，季增達58.21％、年減7.4％，住房營收2億元，季增達96.5％、但年減達51.78％。累計前三季餐飲營收13.09億元、年減27.92％，住房營收5.27億元、年減達59.49％。

寒舍指出，礁溪寒沐酒店搶攻親子住房商機，暑期平均住房率高達9成、年增達2成。暑期旺季後氣候轉涼，使溫泉飯店人氣不減，配合安心旅遊補助及振興券加持，使礁溪寒沐9月平均住房率仍維持約8成的亮眼表現。

此外，因應後疫情時代消費者外出聚餐意願回升，寒舍館內各餐廳祭出多項優惠，帶動第三季餐飲業績顯著回升、訂席量已回穩，獲米其林肯定的請客樓、辰園、寒舍食譜每逢假日訂席幾乎全滿，精緻單點餐廳推出吃到飽活動，亦掀起市場話題、帶動餐期滿座。

展望後市，寒舍在2020年ITF國際旅展續繳佳績，整體業績突破1.5億元、年增7％，集團看好連假及歲末聚餐商機，可望帶動餐飲業務持續暢旺。對於步入淡季的住房業務，各飯個針對不同客群推出多元住房專案持續衝刺，盼持續挹注營運成長動能。

(時報資訊)