一名專門靈異探險的直播主「晚安小雞」7日到台北市大同區鄭州路一棟廢棄醫院探險，竟發現一具上吊、僅剩上半身的屍體，警方事後確定死者為失蹤一年的男子，死者母親得知後到趕到第二殯儀館泣不成聲，不斷向晚安小雞鞠躬感謝，也照習俗包了壓驚的紅包給他。

「晚安小雞」在直播中解釋事發經過，他7日前往探險的這家廢棄醫院，3年前就曾傳出上吊事件，一踏進醫院立刻聞到濃烈的味道，原以為是小動物屍體，但當他走進X光室，拿著燈一照，竟發現一具搖晃的屍體，但只有上半身，下半身疑似放置太久風乾，所以身軀才會分離，他趕緊離開現場並報警。

警方到場後拉起封鎖線，現場留有證件、手機等物品，經比對證件後，查出是一年前通報失蹤的男子，事後男子家屬也到場確認身分；死者的母親當天到第二殯儀館時泣不成聲，不斷向該晚安小雞鞠躬道謝，也送了紅包表達謝意。

晚安小雞說，當下看到死者母親難過痛哭，他也不知道能做什麼，「我跟二姐只能一直說辛苦了。」他坦言雖然家屬一直表達感謝，但他後來回想場景還是噩夢不斷，希望網友能推薦收驚的師父，至於收到的紅包他會拿到廟裡化掉，而紅包裡的款項就會當作香油錢捐給廟方。

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