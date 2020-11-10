經營85度C的美食-KY(2723)受惠中美2大海外市場加速回溫，配合毛利率提升及樽節費用有成，帶動象徵本業獲利的營益率回升至11.12％，稅後淨利雙位數「雙升」至3.93億元，每股盈餘（EPS）2.19元，齊創近9季高點，獲利表現連3季優於預期。

美食第三季合併營收53.13億元，季增20.2％、年減9.73％，為今年來高點。毛利率60.18％、營益率11.12％，分創歷史新高及近9季高點。歸屬母公司稅後淨利3.93億元，季增達89.19％、年增達65.05％，每股盈餘（EPS）2.19元，亦雙創近9季高點。

累計美食前三季合併營收144.3億元、年減17.06％，為近6年同期低點。毛利率59.4％、營益率7.05％，低於去年同期59.72％、7.19％。歸屬母公司稅後淨利6.67億元、年減13.46％，每股盈餘3.71元，亦為近6年同期低點，但衰退幅度已較上半年顯著收斂。

美食表示，中美2大市場受新冠肺炎疫情衝擊，致使上半年營運較去年同期下滑。不過，第三季起海外市場加速回溫，中國大陸營收季增24％、美國營收季增逾30％，使集團合併營收年減幅收斂至1成，較上半年達2成大幅改善。

美食指出，第三季營運回溫動能主要來自品牌及產品競爭力，在沒有過多折扣情況下，使第三季毛利率創60.18％新高。儘管為反映各地員工防疫辛勞，使員工福利費用較第二季增加，但透過樽節其它費用有成，使營益率躍升至11.12％、登近9季高點。

美食亦公布10月自結合併營收17.46億元，月減5.63％、年減9.07％，自今年高檔略降、仍持穩相對高檔。累計前10月合併營收161.89億元、年減16.33％，雖續處近6年同期低點，但衰退幅度較前三季17.12％持續收斂。

美食指出，若排除匯率因素影響，以人民幣計價的10月營收為4.05億元，月減5.78％、年減8.67％，累計前10月營收為37.96億元、年減11.69％。儘管入秋以來全球疫情再起，美食預期海外市場仍能維持穩健營運，使獲利維持穩定表現，奠定明年重返成長基礎。

因應疫情後的首個烘焙旺季即將到來，美食10月底於中國大陸推出多款全新升級的麵包及蛋糕產品，成功帶動門市來客數成長。台灣亦持續提升產品競爭力，10月底推出限量Hello Kitty肖像蛋糕打頭陣，後續將接力推出強檔蛋糕新品，均可望帶動旺季門市業績。

至於美國雖然新冠疫情再拉警報，但美國85度C在各州持續開業的門市營收未受明顯影響，帶動美國整體營收繳出連6月成長表現。集團認為，主要受惠明確市場區隔及品牌形象深耕效益顯現，使85度C在疫情期間仍續獲當地消費者信任青睞。

(時報資訊)