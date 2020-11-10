《店頭市場》全宇昕申請上櫃案 12日審議 08:182020/11/10 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心預計於109年11月12日召開上櫃審議委員會，審議全宇昕(6651)申請上櫃案。 全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商係玉山證券及第一金證券；全宇昕科技公司108年合併營業收入為10億1038萬元，稅後淨利為9333萬5000元，每股盈餘為3.55元；109年上半年合併營業收入為5億2786萬7000元，稅後盈餘為4445萬7000元，每股盈餘為1.69元。 (時報資訊) #全宇昕 #申請上櫃案 #科技公司 #合併營業收入 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞泰金屬 11日起競拍 04:092020/11/10 全球財經 日盛投信推基金手續費優惠 04:092020/11/10 投資理財 馬國女大生命案 黃偉哲：凶嫌應判死 04:092020/11/10 社會新聞 樂齡生活展 12日高雄登場 04:092020/11/10 產業．科技 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 輝瑞宣布新冠疫苗90％有效！美股收高 道瓊大漲834點 05:422020/11/10 財經 十大公辦都更 減稅上看百億 04:092020/11/10 金融．稅務 金手套包6席 兄弟係金A 04:092020/11/10 運動天地 興勤三率三升 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 五股垃圾暫置場 遭廢止設立 04:092020/11/10 地方新聞 財經熱門新聞 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 萬三變地板! 外資回補潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 輝瑞宣布新冠疫苗90％有效！美股收高 道瓊大漲834點 - 財經 輝瑞稱新冠疫苗試驗90％有效 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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