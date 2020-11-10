櫃檯買賣中心預計於109年11月12日召開上櫃審議委員會，審議全宇昕(6651)申請上櫃案。

全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商係玉山證券及第一金證券；全宇昕科技公司108年合併營業收入為10億1038萬元，稅後淨利為9333萬5000元，每股盈餘為3.55元；109年上半年合併營業收入為5億2786萬7000元，稅後盈餘為4445萬7000元，每股盈餘為1.69元。

(時報資訊)

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