台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)10月自結營收為2.51億元，較上月微增2.6%，較去年同期減少6.5%；今年前10月營收為25.27億元，創歷史同期新高，年成長3.46%。公司也對第四季旺季看法樂觀。

沛波表示，10月份因假期多致使出貨天數減少，影響單月營收表現，較去年同期相比減少，然而進入產業旺季且需求強勁，故較上月成長2.58%，維持正常水準。

總經理葉俊良表示，受美中貿易戰升溫及新冠疫情影響，全球產業供應鏈重新布局，不少台商選擇將產能、總部移回台灣，這股回流資金帶動對廠（商）辦、土地等需求大增，加上台灣疫情相對穩定，配合超低利率環境，房市遞延性買盤持續出籠，無論是自住需求或長期置產考量，皆激勵鋼筋需求維持升勢，再加上近期廢鋼及鋼筋價格雙雙大漲，更有助提升沛波的營運表現。傳統上從第四季起到農曆年前是營建工地趕工旺季，因此公司對營收與獲利展望持樂觀看法。

(時報資訊)