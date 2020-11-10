網路最近傳著一段影片，只見一名穿著黃色小馬甲上衣的女子，正與猩猩合照時，竟慘遭毛手毛腳，不僅如此，甚至對她又親又抱，最後直接伸手捧住她的胸部，讓不少網友看了直呼真的是「死老猴！」

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這段影片在臉書社團《爆廢1公社》爆紅，只見畫面中一名身材姣好的女子，著黃色低胸馬甲上衣，坐在長木椅上，旁邊還有一隻紅毛猩猩。原先女子本想和紅毛猩猩合影，而紅毛猩猩也相當配合地擺出POSE，不料，下一秒牠卻突然拉起女子的手，親吻她的臉頰、手背，讓她硬擠出尷尬的笑容。

不過最誇張的是，下一秒紅毛猩猩就將女子的手臂整個托起，兩隻手大膽地捧著女子的胸部，甚至還拉長嘴再朝女子的臉部，想多親幾下，隨後便露出得意的笑容，這讓被突襲的女子直喊「OH MY GOD！」待牠鬆手後，女子也急忙逃離。

20秒的影片曝光後，不少網友熱烈討論「這死老猴...」、「裡面一定有個快樂工讀生」、「放開你的雙手，讓我來」、「拍攝者不救」、「紅毛猩猩超爽der」、「果然是老司機」。據悉，該名女子是泰國IG上小有名氣的網紅，追蹤人次達14.2萬，影片拍攝地正是曼谷知名的賽佛瑞野生動物園，這段影片在上月傳至IG後，已有逾16.4萬的觀看人次。

(中時新聞網)