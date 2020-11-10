美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，各國領導人也先後表達恭賀，總統蔡英文也在推特發文致意；現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，明年1月20日拜登上任前，兩岸關係將陷入危險狀態，因為川普可能會趁交接期使出「最後瘋狂」：在台海等議題恣意妄為，增加美中關係摩擦並讓拜登上台後受到影響與制約，為共和黨建制派留下「川普遺產」。

王智盛接受《中評社》專訪表示，拜登上任前的這段期間，將是兩岸關係相對危險的時候，其風險要把拜登上任後更高，因為川普可能在卸任前使出「最後瘋狂」，包括對中國際出更多限制措施，讓美中關係脫鉤或降級，以及在台海與南海問題上出重手，逼中國不得不出招。

王智盛分析，共和黨建制派會希望在川普在卸任前留下「川普遺產」，日後好繼續影響影響並制約拜登；而川普本人，也可能認為自己這麼做是符合美國利益的，進而在這個思想基礎上去大肆瘋狂。

談到蔡英文政府是否希望川普卸任前，對台灣推出更多友善政策？王智盛研判：「應該不會。」因為蔡政府此時應希望兩岸關係穩定就好，雖然川普會不會做大家都無法預測。至於，美國國務卿蓬佩奧訪台的可能性，王直言：「不會啦！」為了日後兩岸關係的健康、穩定，台灣不會再主動去爭取川普更多的善意與表現。

(中時新聞網)