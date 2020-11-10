資深藝人曹西平入行演藝圈多年，直率性格擄獲一票粉絲的心，不過近來聽到有網友酸藝人錢相當好賺，只要在台上搖搖屁股，就能賺進大把鈔票，對此曹西平語重心長表示：「台上一分鐘台下十年功」，但也不忘反嗆酸民：「爛嘴巴說比較快一點吧」。

對於被酸民嘲諷「藝人錢最好賺，屁股搖一搖就有錢了」，曹西平難掩怒火反擊：「你們說賤不賤，這些爛嘴巴的人」，接著強調當藝人並非如外界想像中簡單，除了要學習的東西很多，還有得忍受侮辱跟冷言冷語的抗壓性，此外更強調「台上一分鐘台下十年功」，許多表演都需要花時間排練，甚至還得不斷出陳推新，才能避免被時代淘汰，不禁感嘆：「屹立不搖有這麼簡單」？

曹西平更反嗆酸民：「爛嘴巴說一說比較快吧，要站在舞台上有這麼簡單容易啊，這麼簡單為什麼沒有紅的藝人一大堆」，也希望酸民們能停止冷言冷言，畢竟這讓許多在演藝圈奮鬥的藝人聽起來格外諷刺。

對此網友也紛紛回應：「很多酸民井底之蛙，這些人搖屁股也沒人要看吧」、「搖屁股也要看實力！嘴賤的人是心生忌妒吧」、「見不得人好，那是辛苦努力練習得到的成果」。

(中時新聞網)