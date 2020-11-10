美國總統選舉由民主黨拜登勝選，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，認為拜登入主白宮將對全球產生七個重大影響，包括台灣不必被迫擔任美國政府馬前卒，兩岸戰雲密布的情況可望有效緩解。

孫大千說七個重大影響分別如下：

第一，全球貿易將終止過去四年川普政府保護主義的逆流，重新回歸自由貿易的遊戲規則。

第二，美國將繼續扮演推動區域經濟整合的龍頭角色，並且全面重新回到國際組織。

第三，美中貿易「戰爭」將被美中貿易「競爭」所取代。高科技產業不必被迫選邊站。

第四，亞太地區發生軍事衝突的機率將會大幅降低，理性的對話和溝通將取代情緒性的報復和對抗。

第五，台灣將不必被迫擔任美國政府的馬前卒，兩岸戰雲密布的情況可望有效緩解。

第六，美國國內種族衝突的情況將會全面改善。強調尊重與包容的美國價值將再次被確立。

第七，美國將扭轉原先川普政府「江湖郎中式」的防疫政策，改由拜登所主張的嚴謹專業的防疫策略登場。可望有效地帶動世界各國對於新冠肺炎的防疫工作。

(中時 )