美國總統選舉由民主黨拜登勝選，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，認為拜登入主白宮將對全球產生七個重大影響，包括台灣不必被迫擔任美國政府馬前卒，兩岸戰雲密布的情況可望有效緩解。
孫大千說七個重大影響分別如下：
第一，全球貿易將終止過去四年川普政府保護主義的逆流，重新回歸自由貿易的遊戲規則。
第二，美國將繼續扮演推動區域經濟整合的龍頭角色，並且全面重新回到國際組織。
第三，美中貿易「戰爭」將被美中貿易「競爭」所取代。高科技產業不必被迫選邊站。
第四，亞太地區發生軍事衝突的機率將會大幅降低，理性的對話和溝通將取代情緒性的報復和對抗。
第五，台灣將不必被迫擔任美國政府的馬前卒，兩岸戰雲密布的情況可望有效緩解。
第六，美國國內種族衝突的情況將會全面改善。強調尊重與包容的美國價值將再次被確立。
第七，美國將扭轉原先川普政府「江湖郎中式」的防疫政策，改由拜登所主張的嚴謹專業的防疫策略登場。可望有效地帶動世界各國對於新冠肺炎的防疫工作。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。