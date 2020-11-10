張忠謀出任本屆APEC峰會 總統府出面說明

APEC領袖峰會將於11月20日登場，受新冠肺炎疫情影響，APEC自1989成立以來，今年首次以視訊方式舉辦。蔡英文總統今天上午10點將宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表參與領袖峰會，這也是張忠謀第4度出任領袖代表。

蔡英文感謝張忠謀此次能再度擔任APEC領袖代表，此次APEC會議中，再次宣示台灣願意在全球防疫上做更多貢獻，也讓國際知道台灣所做的努力，防疫是全球性議題，沒有國家可以置身事外，台灣也進行許多物資捐贈，期許代表傳達台灣傳達台灣願意繼續分享防疫經驗，助全球防疫。

此外，蔡英文也希望能加強與各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的地位，也持續爭取與各國合作協定，深化台灣在APEC的參與，結合彼此優勢，共創雙贏。

張忠謀致詞表示，很榮幸也很高興能再次擔任代表，這次主題會是怎麼控制疫情，如何在疫情下還能發展經濟，第二主題是疫情後的展望，台灣在控制疫情方面做得非常好，也充分利用數位成績，所以疫情之後，企業健康是非常重要的問題，台灣有充分的經驗可以分享給APEC國家，這次有充分的準備，能夠對APEC有很大的貢獻，也能夠為台灣贏來支持。

張忠謀（中）出任本屆APEC峰會，總統府出面說明。

張忠謀首任出任領袖代表是在2006年前總統陳水扁執政時期，蔡英文上任後，前兩年都派親民黨主席宋楚瑜為領袖代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席，連同這次，已是蔡英文第3度派張忠謀代表參與。

受新冠肺炎疫情影響，APEC上半年取消或延後多數會議及活動。由於疫情仍在全球延燒，今年APEC主辦會員馬來西亞決定以視訊方式恢復舉辦APEC會議。

由於台灣在1991年加入APEC成為正式會員國後，因大陸反對，無法完全行使權利，會員國領袖參與的APEC經濟領袖會議，只能派領袖代表出席，今年採視訊方式進行，原本我方希望爭取由蔡英文總統親自參與，但在對岸施壓下，最後仍決定派領袖代表參加。

(中時新聞網)