在大型新梯及汰舊換新業務訂單入帳，崇友(4506)第3季合併營收13.03億元，年增34.01％，稅後淨利2.17億元，年增38.86％，為歷年同期新高，每股稅後盈餘為1.22元。
崇友指出，第3季包括台大醫院、淡水民權路大型汰換電梯完工入帳，推升汰舊換新業務占新梯業務營收比重較去年同期的19.45％攀升至41.42％水準，今年汰舊換新業務營收目標提前達陣。
由於銷售業務結構調整，第3季新梯(含汰舊換新)業務、維修保養業務營收比重分別為58.20％、37.05％，整體毛利率、營業利益率分別為29.04％、19.54％。
此外，10月合併營收3.36億元，為歷年同期次高，主要維修保養台數在新梯保固期滿後超過8成轉入維保業務，帶動維修保養、汰舊換新業務提升。
目前第4季新光桃園金融中心、高雄的海音中心等大型新梯有望入帳，且在手訂單金額已較去年同期成長10.69％，年底前仍可衝刺一波業績。
(時報資訊)
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