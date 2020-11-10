新冠狀病毒疫苗後期試驗首度傳出好消息，經濟全面重啟的前景終於出現曙光，周一美國標普500指數與道瓊指數大漲，惟收盤未能站上歷史高點。拜登率先突破當選美國總統的選舉人票門檻，亦為市場帶來提振。

Baird市場策略師Michael Antonelli表示，選舉的不確定性正逐漸消退，而疫苗的好消息更激發了投資人的熱情。所有能受益於我們重返疫前世界的公司，都是今天的大贏家。

輝瑞與德國合作夥伴BioNTech宣布共同開發的試驗性新冠疫苗防護力超過90%。該疫苗試驗仍在進行中，也仍待主管機關批准，但輝瑞和BioNTech表示，目前為止該疫苖試驗未發現有嚴重副作用，預計將在本月晚些時候向美國申請緊急使用授權。輝瑞大漲7.7%，盤中一度飆升15.4%。

周一收盤，道瓊工業指數大漲834.57點或2.95%，為29,157.97點，創下6月5日來最大單日百分比漲幅。

標普500指數收漲41.06點或1.17%，為3,550.5點。該指數尾盤漲幅收斂，因美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周一表示，川普總統完全有權調查上周大選中的「違規行為」。

那斯達克指數收跌181.45點或1.53%，為11,713.78點。

標普500指數11大類股漲跌互見，疫苖消息提振原油需求前景，在美國期油大漲逾8%帶動下，能源股指數飆升14.22%，表現最佳，並創下3月來最大單日漲幅。

非必需消費品類股下挫1.6%，在11大類股中跌幅最大。

同樣受到新冠肺炎疫情與相關防疫封鎖措施重創的金融股亦大漲8.17%，其中的銀行股分項指數飆升13%，創下3月底以來最大單日漲幅，並站上6月來新高。

疫情期間最受旅行禁令與封鎖措施打擊的個股飆漲，紐約證交所航空股收盤大漲19.4%，波音勁揚13.7%，嘉年華郵輪暴漲逾39%。

科技類股下跌0.73%，拖累那斯達克指數收黑。通訊服務股亦表現疲弱，收跌0.26%。

因居家防疫措施大漲的個股回落，網飛下挫8.5%，亞馬遜跌5%，Zoom Video重挫17.3%，飛輪製造商與線上健身課程公司Peloton Interactive暴跌20.3%。

百健（Biogen）崩跌28.2%，因美國衛生主管機關委員會裁定，該公司與日本藥廠衛采（Eisai）共同開發的阿茲海默症療法，未能證明可減緩該疾病的進程。前一日在東京股市，衛采重挫23.6%。

羅素2000小型股指數大漲3.7%，凸顯類股輪動行情。

(時報資訊)