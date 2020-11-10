實況主JapandyJones約會狂吞原味內褲，逗笑身旁辣妹，7萬人瀏覽。（圖／翻攝自twitch）

日本twitch實況主JapandyJones，日前帶了一位身材姣好的爆乳辣妹，到東京中野百老匯商店街一起作直播，不知是故意搞笑，還是要取悅身旁正妹，直播中竟然拿出預先準備好的「原味內褲」往嘴裡塞，還喝了一口酒，讓辣妹看傻眼笑噴。

他們到了居酒後，辣妹還不知道JapandyJones想玩什麼把戲，拿著一串炸物想吃，不料JapandyJones卻轉開扭蛋殼裡的「原味內褲」，興奮的向辣妹分享內褲味道，辣妹起初露出嫌惡表情，但看到JapanyJones下秒一個舉動，當場傻眼。

JapandyJones竟然把內褲往嘴裡塞，辣妹一臉不敢相信自己看了什麼，也放下手裡的食物，瞬間吃不下去，笑著拿起酒杯向JapandyJones致敬。

沒想到JapandyJones不僅沒把嘴裡的內褲取出，還直接喝上一口酒，讓辣妹笑噴。JapandyJones在twitch上其他的直播最多達1萬多人觀看，但這段「吃內褲」已經超過7萬次瀏覽。

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(中時新聞網)