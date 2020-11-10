賴士葆（左）。（國民黨立院黨團提供）

美國總統當選人拜登在勝選演說呼籲美國人團結，國民黨立委賴士葆拿蔡英文總統勝選感言相較後感觸良多，包括蔡總統要全黨黨公職謙卑再三、民進黨不會整碗捧去，甚至說出「台灣等於民主、民主等於台灣」，但台灣其實愧對民主的招牌，連民進黨人都看不下去，批評蔡政府打著民主反民主 ;檢驗是否真正民主就看是否捍衛新聞言論自由，欲關掉中天新聞的駭人之舉就不配稱為是民主國家，況且舉反民主的案例多到罄竹難書。

賴士葆在臉書指出，拜登要當全民總統，他的勝選演說表達要兩黨合作，呼籲美國人團結，包括那些沒有投票支持他的人，要美國人停止將對手是為敵人，因為他們不是寇讎。漫長的選舉之後社會被嚴重撕裂對立，這個場景台灣再熟悉不過了，台灣藍綠惡鬥的內耗是讓台灣這些年一直停滯不前的重要原因之一。

他說，拜登的勝選感言讓人感慨萬千，蔡英文從來沒有想到要當全民總統或者兩黨合作。2016年第一次政黨輪替，蔡英文立即以轉型正義為名，違法違憲的在行政院底下成立黨產會和促轉會，說要追求真相才能和解，卻是讓社會更加撕裂，視在野黨為為敵人、為寇讎，最終目的就是要消滅最大的在野黨，讓民進黨可以永續執政。

賴士葆指出，蔡英文的當選感言提到民進黨不會整碗捧去，實際上是蔡政府不只將行政機關變成政黨的附隨組織，完全為政黨的利益效力，甚至連獨立機關的提名都全面綠化。很多NCC、中選會、監察院、大法官等被提名人毫不避諱他們的政治傾向，完全背離獨立中立的原則。甚至不惜違背民主理念，連像農田水利會這種人民團體的法人機構都強行收歸國有，資產也一起打包，這就是道地的整碗捧去。

他強調，蔡英文在當選演說中多次的提到民主，甚至說出「台灣等於民主、民主等於台灣」，事實上，台灣其實愧對民主的招牌，連民進黨人都看不下去，批評蔡政府打著民主反民主。檢驗是否真正民主國家就是看它是否捍衛新聞言論自由，欲關掉中天新聞的駭人之舉就不配稱為是民主國家。要舉反民主的案例多到罄竹難書，例如：經合法程序選出的台大校長，因為政治立場不合當道，就動用整個國家機器阻撓一年多，全世界沒有任何一個號稱民主國家會如此粗暴的干預學術自由。蔡政府的手公然插手媒體，深入校園，完全復辟過去民進黨當年所極力撻伐的威權政治和一黨專制的訴求。

賴士葆也強調，蔡英文的當選感言當中變成最大的笑話就是她要全體黨公職要謙卑再三，然而全面執政，國會過半的優勢讓蔡政府顢頇傲慢到完全不尊重在野的聲音，更無視沒有投給她票的幾百萬人，所有重大政策就是自家立委舉手表決就通過，這也是造成很多違憲法案的濫觴。美國萊豬要進來會傷害2千3百萬人的健康，只有一個行政命令就決定，講謙卑太沉重了，過去抵擋瘦肉精，現在美化瘦肉精，抵死不肯道歉，昨是今非的髮夾彎政策實在不勝枚舉。

賴士葆感歎道，讀拜登的勝選感言，對比蔡英文，不禁愴然。

(中時 )