好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）育有一女舒莉（Suri Cruise）。繼承了父母明星基因的舒莉從小在鎂光燈前長大，一舉一動都是狗仔跟拍的目標，最近拜登當選，媒體拍到蘇莉上街跟親友慶祝，穿著中空裝的她露出小肚腩，加上14歲抽高的身高，少女味十足。

阿湯哥過去有過三段婚姻，1990年跟第一任女星妻子咪咪羅傑斯離婚，同年底迎娶澳洲女星妮可基嫚，兩人有一養女、一養子，2001年婚姻告吹，但妮可基嫚跟他沒交惡，並稱讚阿湯哥：「他很好，我還愛著他」，2005年阿湯哥轉戀凱蒂荷姆斯，兩人熱戀時阿湯哥開心爆出「跳沙發」的哏圖，兩人2006年結婚，但婚姻僅維持5年半告終。

而阿湯哥和凱蒂所生的女兒舒莉，一出生就成為最受矚的星二代，14歲的她目前有160公分，又因臉蛋精緻小巧，比例直逼九頭身。今年4月舒莉過生日，凱蒂分享女兒頭戴花圈的背影，感嘆寫下：「小甜心生日快樂，好幸運能成為妳的母親，希望今年能更好」。

外媒曾報導，阿湯哥離婚後和凱蒂母女幾乎斷聯，算算可能6、7年沒見女兒，但當事人沒證實，最近美國大事總統選舉落幕，舒莉被拍和朋友上街，穿中空裝一伸手露出肚子，青春無敵又靈氣十足的模樣，依舊美翻網友。

(中時新聞網)