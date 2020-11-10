麥當勞明年將推素食漢堡McPlant 09:212020/11/10 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞宣布將在2021年推出以植物為主的素食漢堡McPlant，其中一款是與Beyond Meat合作的漢堡肉。 麥當勞在法說會上強調，素食漢堡已成為不可抵擋的消費趨勢，重點不在是否要加入該素食市場，而是何時推出相關產品。 Beyond Meat也發布電郵指出，它與麥當勞共同合作的漢堡將會在McPlant系列中。先前麥當勞證實將推素食漢堡後，曾導致Beyond Meat股價大跌8%，但後來在該業者澄清自己也加入McPlant計畫，帶動股價跌幅收斂到4%。 (工商 ) #麥當勞 #素食漢堡 #McPlant #Beyond #Meat 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國揚砸21億內湖購地 規劃推廠辦 04:092020/11/10 證券．權證 川普將辦造勢活動 持續抗爭 04:092020/11/10 全球財經 國產 明年營運可望續創高峰 04:092020/11/10 證券．權證 桃園三大重劃區 推案衝萬戶 04:092020/11/10 產業．科技 產業回春 東鋼、大成鋼喜洋洋 04:092020/11/10 證券．權證 川普推文宣布開除防長艾斯培 米勒暫代 03:262020/11/10 國際 聯電10月營收 史上次高 04:092020/11/10 財經要聞 台單邊押寶川普 高孔廉：將付代價 04:092020/11/10 焦點新聞 陸2.4億單身族 獨居者將達9200萬 04:092020/11/10 兩岸新聞 電動車充電站恐釀災 北市將納管 04:092020/11/10 地方新聞 財經熱門新聞 一夕豬羊變色 金價雪崩近百美元 7年來單日最慘 - 財經 華為法律戰再下一城 瑞典法院叫停政府禁令 - 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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