麥當勞宣布將在2021年推出以植物為主的素食漢堡McPlant，其中一款是與Beyond Meat合作的漢堡肉。

麥當勞在法說會上強調，素食漢堡已成為不可抵擋的消費趨勢，重點不在是否要加入該素食市場，而是何時推出相關產品。

Beyond Meat也發布電郵指出，它與麥當勞共同合作的漢堡將會在McPlant系列中。先前麥當勞證實將推素食漢堡後，曾導致Beyond Meat股價大跌8%，但後來在該業者澄清自己也加入McPlant計畫，帶動股價跌幅收斂到4%。

(工商 )