高雄市議員黃捷6日以校友身分回高中母校高雄女中，受到師生熱烈歡迎，不僅上台演講、共同參與化妝遊行及樂儀隊活動，還與學妹們一起「翻白眼」合照。黃更忍不住自爆：「今天第一次以校友身分回母校，就很失控地叫學妹們要當放蕩份子。」引發網友熱烈討論。

黃捷6日在臉書發文：「今天第一次以校友身分回母校，就很失控地叫學妹們要當放蕩份子。遇到在學時的班導和校長，也看見熟悉的校園、老師和化妝遊行，看到每個班的班導都使勁熱舞，就知道本校傳統沒變。」

不僅如此，黃捷更坦言：「我怕突然要一起唱校歌，想說特別把歌詞再複習一下，才想起來原來以前也不會唱，只記得最後一句『民族之光』！祝福高雄女中96歲生日快樂，也祝學妹們都能成為自信勇敢、打破體制的人，未來是你們的。」

文章一出，獲得超過19000個讚、超過210則留言與超過100次分享。網友紛紛留言：「整個娃娃臉！比學妹還像學生呀」、「好想當黃捷的學弟喔」、「黃捷真的很漂亮」、「這位同學妳太可愛了」、「制服穿著混進去應該不會被發現」、「根本是粉絲見面會」、「打破體制先從校規開始！」「勇敢放蕩！」

(中時新聞網)