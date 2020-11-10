導線架需求增溫，長科*(6548)第3季稅後盈餘2.76億元，季增38%，以每股面額1元的股數來計算，單季每股盈餘為0.78元，累計前3季每股盈餘為1.71元，隨著新產能加入，長科*第4季可望是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好。

第3季宅經濟和5G相關需求持穩，且汽車產業回溫，帶動導線架需求攀升，以及QFN營收持續成長，不過受到代理日廠OM產品收入減少影響，致使第3季合併營收24.01億元，較上季減少1%，較去年同期減少3%，受惠於導線架需求增溫，產能增加及產品組合優化下，單季合併毛利率19.45%，季增2.1個百分點，單季營業淨利為2.5億元，較上季增加10%，較去年同期成長6%，稅前盈餘為2.7億元，季增16%，年減2%，單季歸屬於母公司業主淨利為2.76億元，季增為38%，年成長率達50%，以每股面額1元的股數計算，每股盈餘為0.78元；如以每股面額10元股數換算，單季每股盈餘為7.8元；由於台灣和中國大陸等封裝客戶轉單，且QFN產品營收成長，前3季合併營收為69.93億元，較2019年同期上升2%，合併毛利率為17.85%，較去年同期上升1.38個百分點，歸屬於母公司稅後淨利為6.03億元，年增率34%，以每股面額1元新股數計算，每股盈餘為1.71元，如以每股面額10元的舊股數計算，每股盈餘相當為 17.1元，已逼近2019年全年獲利水準。

受惠於客戶需求強勁，長科*目前蝕刻產能已經滿載，公司正在蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，台灣高雄廠電鍍產能已在擴產，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產，長科*表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，全年業績會比去年好。

長科*於10月15日舉行新廠動土典禮，此棟新廠房設計以綠能、人工智慧(AI)及環保為主軸，並以先進工廠為目標，新廠將建置全新的蝕刻及電鍍產線，主要擴增QFN產品之用，預計整個土建工程將於2021年第4季完工，並於2022年第1季裝機、第2季試產，全力衝刺QFN產品線。

長科*董事會亦討論通過2020年上半年盈餘分配案，以每股面額1元股數計算，每股配發現金股利0.4元；如以還原每股面額10元的舊股數計算，則每股現金股息相當於4元；會中亦訂定此次除息基準日為2020年12月23日，現金股利發放日訂為2021年1月13日。

(時報資訊)