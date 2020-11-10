中國當代世界研究中心研究員高揚10日在陸媒《環球時報》撰文指出，台媒9日報導「美國海軍陸戰隊人員抵台，連續四周教授台軍課程」一事，引起兩岸輿論關注。越來越多跡象顯示美台正在形成一個「隱性軍事同盟」，為此，大陸至少可以運用一、制訂和完善關於防範他國干涉中國內政的相關法律；二、制定對台武器禁運法案；三、加大對台售武的公司和個人的精準制裁力度；四、強對台灣海空域的常態化巡邏等四招反制。

高揚表示，川普政府出於國內政治需要和遏制中國崛起的戰略考量，利用「台灣牌」對華施壓的態勢日益明顯，而且越來越頻繁。而民進黨當局則順勢倒向美國，企圖挾洋自重，倚美推進台獨。美國卡托研究所國防和外交政策高級人員卡彭特不久前稱，越來越多的跡象表明美台正在形成一個「隱性的軍事同盟」。

文章認為，實際上中國大陸「反制工具箱」裡的措施是非常豐富的，至少可以包括以下四招：

首先，大陸全國人大可以制定和完善關於防範他國干涉中國內政的相關法律。這些法律作為《反分裂國家法》的補充，明確規定干涉中國內政含義的內涵外延，對他國干涉中國內政的做法依法採取反制行動和措施。

其次，全國人大可以制定對台武器禁運法案。在國際法意義上，台灣是中國的一部分。對台武器禁運法案可明確規定未經中國政府許可，他國售賣給台灣的一切武器裝備不得運送至台灣，授權中國政府執法部門和軍隊可依法對疑似運送售台武器裝備的船隻進行攔截和臨檢，並實施扣押和處罰運送售台武器裝備的船隻。

第三，中國政府可以加大對台售武的公司和個人的精準制裁力度。中國政府不僅要制裁對台開展軍售的公司，還可以制裁這些公司背後的利益集團及其下屬企業。不僅要制裁推動對台軍售的個人，還可以制裁其代表的利益集團及其下屬企業。

第四，中國軍隊可以加強對台灣海空域的常態化巡邏。解放軍海空軍針對美艦在台灣海峽的所謂「常態化巡航」和台灣民進黨當局不斷購買進攻性武器裝備等舉措，可以進一步強化對台海海空區域的巡航，以超強硬回應美台加強軍事合作，加大對美國和台灣當局的壓力。

(中時 )