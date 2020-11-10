受到十一長假影響，電源供應器雙雄—光寶科(2301)及台達電(2308)10月合併營收同步較9月下滑，其中台達電10月合併營收為261.52億元，月減2%，為單月歷史次高，光寶科10月合併營收為141億元，月減4%，為今年營收第3高；由於逐步進入傳統淡季，光寶科及台達電均預估，第4季營收將較第3季下滑。

10月因有大陸十一長假，且逐漸進入傳統淡季，台達電10月合併營業收入為261.52億元，較9月減少2%，較去年同月231.16億元成長13%，為單月歷史次高，累計1到10月合併營業收入為2302.05億元，較去年同期成長3.2%。

台達電前3季合併營收為2040.52億元，營業毛利為627.92億元，合併毛利率為30.77%，營業淨利為216.92億元，營業淨利率為10.63%，稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元。

展望第4季，台達電董事長海英俊表示，今年第4季傳統上屬於比較淡的一季，尤其是歐美及印度疫情惡化，不知道對市場影響，不過，雖然第4季不會比第3季好，但會比去年同期好，至於明年，明年還有很多黑天鵝，無法評論。

至於毛利率；台達電執行長鄭平表示，毛利率牽涉到產品組合，公司希望毛利率維持會增加，但毛利率高不等於淨利率高，還是要看營收成長跟淨利率。

光寶科技10月合併營收為141億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減4%、年減1%，為今年第3高，受惠於核心事業終端市場需求穩定，今年前10月合併營收為1297.7億元。

就各部門來看，資通訊產品部門營收占比達76%，其中雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統產品以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨持續成長；光電部門10月營收占整體之20%；受惠於LED組件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UVLED等需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加帶動光電部門營收較去年同期成長近10%。

光寶科前3季合併營收達1157億元，合併毛利率為17.9%，營業淨利率為7.2%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，營業淨利83.9億元，年增24%，稅後盈餘為80.1億元，年成長14.94%，每股盈餘為3.45元，前3季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。

光寶科總經理邱森彬表示，由於第4季為傳統淡季，預期第4季營收將季減個位數，但是NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，伺服器用電源從去年第4季到今年第3季都強力拉貨，雖然第4季拉貨力道降溫，致使伺服器用電源第4季營收較第3季減少，但全年來看，伺服器電源會比去年成長10%，明年光寶在伺服器電源成長會超過市場平均值的6%到8%，第4季毛利率、營益率目標則是比去年同期高。

(時報資訊)