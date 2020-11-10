美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）攜手德國生技大廠BioNTech進行的新冠疫苗研發，傳出令人振奮的好消息。輝瑞9日宣布，根據一項大型研究的初步數據顯示，他們的疫苗試驗，超過90％能有效防止新冠病毒。

這個消息令許多人感到振奮，因為若從輝瑞聲稱疫苗有效率超過9成來推斷，94位受試者中，僅8人接種失敗，高達9成以上的成功率，遠遠高過美國食品藥物管理局（FDA）要求的50％；意味著新冠病毒的正式疫苗可能即將問世。

但對此，資深媒體人黃創夏指出，這個消息一則以喜、一則以憂，他認為，疫苗發展的成功可能會讓新冠肺炎這個影響全世界的災難正式落幕，對全人類而言都是個好消息，值得開心。

黃創夏指出，這消息令人擔憂的是，未來疫苗開發成功後數量一定有限，到時候會不會又出現一群人因為行政部門的規畫以及執行方式，因為個人地位或是財力問題，或是像日前的流感疫苗一樣，造成許多人想打卻打不到，政府卻無力解決，出現「被政府放棄的年齡層」，黃創夏認為，這將是未來非常需要煩惱的問題。

(中時新聞網)