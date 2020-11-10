2018年，我國前大阪處長蘇啟誠輕生，國民黨革實院長羅智強曾以文章評論是「駐美代表謝長廷逼死蘇啟誠」，謝長廷為此民事提告羅智強，並求償100萬元，昨天上午在台北簡易庭開庭。羅智強今天凌晨臉書發文，透露庭訊過程中謝的委任律師說法「很有趣」，並藉由臉書發文公開回應，嗆聲打臉謝長廷，要謝出來對質。

羅智強說，法官問他，為什麼說謝長廷逼死蘇啟誠？

他說，謝長廷身為駐日代表，依照法規有指揮監督大阪處之權，卻在媒體上說，「大阪有錯大阪要道歉」，將輿論壓力全面引導到大阪處，與大阪處長最後的輕生有因果關係。

謝長廷律師反駁，「駐日代表並沒有大阪處的人事權……。」

他說，監委約詢外交部長吳釗燮時，吳釗燮明白打臉：「以謝代表的職位及身分，要負責督導指揮都是沒問題的。而近期有關相關的人事調動，我也先跟謝代表事先討論。」

謝長廷的律師支支吾吾，忽然爆氣說：「就算謝長廷可以指揮監督大阪處，也不代表就是謝長廷逼死蘇啟誠啊。羅先生你也是政治人物，如果未來你的下屬自殺，人家就說是你逼死的，你能接受嗎？」

羅智強說，法庭上時間有限，他來不及回應，現在就透過臉書公開回答謝長廷：「身為政治人物，如果被罵就把責任都推給部屬，說部屬有錯部屬去道歉，跟我無關，導致我的部屬輕生。那人家說我逼死部屬，我除了活該，那裡來的第二句話？如果我做出這種事情，不要人家罵，自己羞都羞死了，還有臉去告別人嗎？」

(中時 )