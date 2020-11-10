綜藝天王吳宗憲（憲哥）與老婆張葳葳結婚30年，陸續生下女兒吳姍儒（Sandy）、Vivian、Olivia及兒子鹿希派（吳睿軒），雖然他會提及孩子們，但鮮少聊到老婆，近日他上節目難得敞開心房，自認是個好爸爸，但不是好丈夫，並透露當初為鼓勵老婆繼續化療，答應她3個願望。

吳宗憲日前在節目《台灣亮起來》談及家庭，他坦言結婚生子時，自己只是綠葉的角色，還沒有大紅大紫，所以把很多時間都花在拚事業，對老婆總是少了陪伴，認為自己是好父親，但不是個好丈夫，「好老公需要陪伴啊，我給家庭最大的陪伴就是孩子，如果妳老公做7個綜藝節目，妳還想跟他吃一頓晚餐，妳覺得可能嗎？」

結婚30年，張葳葳總是默默地做吳宗憲背後的女人，安靜地拉拔4個兒女長大，直到2009年她罹患乳癌，才在最後一次化療開口要求老公答應3個條件；吳宗憲含淚地說，老婆當時化療太痛苦，一度想放棄治療，為了說服妻子繼續到醫院接受療程，想都沒想就答應對方的請求。

吳宗憲透露張葳葳第一個願望，就是希望他成為基督徒，正當老婆繼續講後續的要求時，吳宗憲率性地回：「第一個是我最不可能答應的，我都這麼爽快了，後面兩個，妳看我以前都答應你一萬個願望了，哪還差這兩個」深情地一席話感動大批網友，紛紛讚揚：「憲哥真的很棒」、「很棒了，至少好主持人，人非聖賢，功大於過。」

(中時新聞網)