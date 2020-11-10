YouTuber技安（左一）、王狗（左二）、本本（右二）、洛克（右一）擅闖樂生療養院拍片，觸犯侵入他人住宅罪遭判刑。（圖翻攝自/youtube/王狗）

直播主「晚安小雞」7日闖入台北市大同區一棟廢棄醫院探險，當場撞見一具吊掛、僅剩上半身的乾屍，警方調查確定死者為失蹤1年的男子，死者家屬得知後照習俗送紅包給「晚安小雞」壓驚，不過他還是噩夢不斷，要找收驚師父。不過除了要收驚，「晚安小雞」的行為恐已觸犯無故侵入他人住宅罪。

「晚安小雞」在直播中向觀眾表示，他前往探險的這家廢棄醫院，3年前就曾傳出上吊事件，7日當天一踏進醫院時，立刻聞到很濃烈的味道，「晚安小雞」相當納悶，認為都過這麼久了，怎麼味道還這麼重，原本以為可能是小動物屍體的味道。

但當他走進X光室，拿著燈一照，發現一具搖晃的屍體，但只有上半身，下半身疑似放置太久風乾，所以身軀才會分離，「晚安小雞」嚇壞拔腿狂奔，衝出醫院後稍微冷靜，便報警通知警方處理。

事後家屬相當感激「晚安小雞」，不停鞠躬道謝，並給他壓驚紅包，不過「晚安小雞」9日凌晨開直播透露，目前仍不斷做惡夢，詢問網友是否有推薦的收驚師傅。收到的紅包會拿到廟裡化掉，而紅包裡的款項就會當作香油錢捐給廟方。

不過「晚安小雞」除了要收驚，恐也要面對法律問題。去年4名Youtuber本本、洛克、王狗及技安，未經同意夜闖樂生療養院舊院區探險，遭樂生院方提告。今年7月新北地院依侵入住宅罪，判本本、洛克拘役10天，王狗、技安拘役8天，可得易科罰金，4人緩刑2年，且須接受4小時法治教育課程。

侵入住宅罪規定在刑法第306條：「（第1項）無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。（第2項）無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。」。

不過此罪屬告訴乃論，如果該房屋所有權人不提告，「晚安小雞」可逃過一劫；但若屋主要告，「晚安小雞」就得吃上官司。

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