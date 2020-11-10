世界衛生大會（WHA）復會，將以線上進行的方式舉辦，但我國未受邀。總統蔡英文昨（9）日感謝聲援台灣的國家及政要，並批評WHO如果仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的「Health For All」理念，而台灣的缺席，是WHO與世界的重大損失。

蔡英文晚間於推特表示，台灣擁有寶貴的醫學經驗可為全世界服務，包含在對抗新冠肺炎期間非常成功的台灣模式，但因政治因素阻礙，台灣被排除在WHA之外，而台灣的缺席，是WHO與世界重大的損失。

#Taiwan has valuable medical experiences to offer the world, including our successful #TaiwanModel to combat #COVID19, but we have been excluded from participating in #WHA73 due to political obstruction. Taiwan's absence is a great loss for the @WHO & the world. pic.twitter.com/tMB269fkiG — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 9, 2020

蔡英文中午也在臉書指出，「疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻！」2020年的世界衛生大會（WHA）復會，將以線上進行的方式舉辦。這幾天，國際社會友台的力量，紛紛發聲力挺台灣，希望台灣能夠參與，「我要一一表達感謝」。

美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會，分別透過聲明和決議，支持台灣受邀參與WHA。拉丁美洲17國合計791位國會議員，以國會決議、連署致函、社群媒體推文或錄影等形式，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

歐洲25國合計644位國會議員、歐洲議會議員，聯名致函WHO譚德塞幹事長，力挺台灣出席WHA。中歐4國及波羅的海3國合計106位國會議員，也連署並致函WHO譚德塞幹事長，一致表達對台灣參與WHO的高度支持。

來自非洲29國合計181位國會議員，組成非洲地區「福爾摩沙俱樂部」，支持台灣參與包括WHO在內的國際組織。橫跨全球五大洲國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），發表公開聲明呼籲WHO，接納台灣參與WHA及所有相關的會議、機制和活動。

蔡英文說，來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了支持台灣是國際社會不容忽視的聲音，如果WHO仍因北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的「Health For All」理念。儘管阻礙與威脅仍在，但台灣將不會停止努力，永不放棄每一個能證明「Taiwan Can Help 」的機會。

(中時新聞網)