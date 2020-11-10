演藝圈重量級製作人周遊（阿姑），8月才過83歲大壽，和導演老公李朝永的感情也甜蜜回溫，然而想起曾一度婚變，周遊還是忍不住碎念李朝永，「中間他有一段走失喔。」所幸最後老公選擇回到她身邊，如今才能十指緊扣放閃，李朝永也堅定承諾，兩人要一起廝守到老。

周遊和李朝永日前接受《ETtoday星光雲》專訪，談到2017年鬧得滿城風雨的出軌事件，當時李朝永外遇好友張姓獅奶，對周遊態度180度大轉變，周遊數度出來淚訴，也下定決心提告，幾乎是要對李朝永趕盡殺絕，儘管當時撕破臉，最後周遊也在李朝永的感化下，重新接受了對方。

攜手挺過風波，世紀大復合的兩人，於2018年舉辦紅寶石婚禮，席開120桌，李朝永今（2020）年甚至計畫要帶周遊到地中海去旅遊，看得出共同走過40年的兩人已經冰釋前嫌，感情又重新回溫，然而談到這段過往，周遊還是笑虧老公曾一度走失，李朝永也連忙回應：「沒有了。」

夫妻倆現在仍如膠似漆。(圖/中時資料照)

周遊坦承：「很缺德的人做的事情，我去除掉了，我都氣到，可是，唉～人生幾何有多久，他能夠重新要做人，好好地要跟我在一起，我為什麼把他丟掉。」李朝永也附和：「所以我們要廝守到老，互相照顧。」恩愛的模樣閃瞎眾人。

(中時新聞網)