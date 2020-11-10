台中市一名陳姓男子的女兒與男友交往期間，遭男友拍裸照並傳給他人，陳男氣憤之下威脅要剪掉男友生殖器，等到該男友與家人親自向陳男賠罪，男友先是遭陳男兩個兒子拳打腳踢，接著又被拍裸照，陳男妻子甚至看照片不滿意，還要求重拍；該男友與家人事後提告，檢方依恐嚇、妨害自由等罪依法起訴陳男一家人。

起訴書指出，陳男的女兒與男友曾相約翹家，當時陳男就在電話中用髒話怒辱罵對方，威脅要小心一點，去年2月該男友與家人到指定地點要向陳男一家賠不是，沒想到陳男說女兒遭拍裸照，「你一樣要拍回來，才公平」，於是陳男兩個兒子將該男友拖去廁所拍裸照，過程中不斷暴力相向。

此外，陳男還發現該男友將女兒裸照傳給一名劉姓友人，他要求劉男出來碰面，確認劉男手機內確實有裸照後，當場與兩個兒子和友人持棍棒將劉男毆打成傷，造成劉男骨折、腦震盪、全身多處擦挫傷等傷勢。

事後該男友與家人、劉男都對陳男一家人提出告訴，台中地檢署認定陳男等人涉嫌傷害、恐嚇、妨害自由等罪，依法起訴。

(中時新聞網)