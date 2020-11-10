高雄市議員黃捷日前以校友身分回高中母校高雄女中，黃自爆：「今天第一次以校友身分回母校，就很失控地叫學妹們要當放蕩份子。」消息一出，讓罷捷總部氣憤不已，痛批黃趁校慶公開鼓吹學妹當「放蕩分子」，實在有違教育的基本理念；更抨擊黃伸出魔爪荼毒年輕人的行為，簡直是倒行逆施、有失民意代表格調。

黃捷6日在臉書發文：「今天第一次以校友身分回母校，就很失控地叫學妹們要當放蕩份子。遇到在學時的班導和校長，也看見熟悉的校園、老師和化妝遊行，看到每個班的班導都使勁熱舞，就知道本校傳統沒變。」

臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」，8日在臉書發表一篇署名「罷捷發言人徐尚賢」的文章，寫道：「高雄女中是好女孩的高中，黃捷竟然趁著校慶公開鼓吹學妹當放蕩份子，實在有違教育的基本理念，放蕩的意思是行動隨便，不受約束，為所欲為，黃捷如此教導年輕女孩，還適任民意代表嗎？擾亂社會的人還能當民意代表嗎？社會大眾可以接受這樣的民意代表嗎？」

徐尚賢痛批：「我們的立場可以不一樣，觀念可以不相同，但是對於黃捷鼓吹年輕人當放蕩份子，實在是無法苟同，也非常不以為然。我們的教育可以快樂學習，校園可以多元發展，但這不代表黃捷可以伸出魔爪荼毒年輕人，這樣的行為簡直是倒行逆施！」

不僅如此，徐尚賢更直言：「相信公理自在人心，社會自有公斷，請大家平心而論，我們還能眼睜睜的看著社會繼續被擾亂嗎？我們還要放任黃捷繼續放蕩不羈嗎？」並在文末特別標註關鍵字：「罷免黃捷 二階段連署中」、「我們還需要7000份」、「二階連署就缺您ㄧ份」。

(中時新聞網)