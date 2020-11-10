美總統大選不確定因素已漸明朗，雖然那斯達克走跌，但道瓊與標普500連袂收漲，激勵日本股市續創29年新高點。日經指數一開盤就突破25000大關，這也是繼1991年以來，睽違29年後首度又站上25000點。但受到獲利了結賣壓影響，日經指數目前正進行25000大關保衛戰。日經225指數目前為25116.77點，上漲276.93點，漲幅1.11%。東證一部指數為1705.15點，上漲23.25點，漲幅1.38%。
盤中強勢股，包括第一生命保險(Dai-ichi Life)，飆漲逼近一成，日本製鐵(Nippon Steel)上漲逾8%，本田汽車(Honda Motor)漲近8%，資生堂(Shiseido)漲7.68%，高島屋百貨(Takashimaya)也漲逾7%。
儘管大盤續創29年新高，但盤中最為弱勢個股則為，暴跌近兩成五的衛采藥廠(Eisai)。這支醫藥股前幾個日還是投資人追捧對象，但近兩日被市場恐慌性拋售，股價早盤繼續向下巨幅修正。
(時報資訊)
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