受新冠肺炎疫苖的好消息激勵，周一美股盤中飆漲，道瓊指數與標普500指數一度觸及盤中歷史新高，但尾盤漲幅收斂，在隔夜盤中，三大指數期貨反轉小跌。

目前道瓊指數期貨小跌0.26%，為28,972點。標普500指數期貨跌0.24%，那斯達克100指數期貨微跌0.06%。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周一表示，川普總統完全有權調查上周大選中的「違規行為」。受此影響，標普500指數尾盤漲幅回吐，終場漲1.17%。

道瓊指數周一終場上揚834.57點或2.95%，創下5個月來最大單日漲幅，盤中一度飆升逾1,600點。科技股表現疲弱，使大盤上檔受抑。

疫苖的好消息帶動投資人從居家防疫受惠股轉入重啟經濟受惠股，科技股下挫拖累那斯達克指數終場下跌1.53%。美國航空、達美航空和聯合航空股價均大漲逾15%，嘉年華遊輪、挪威遊輪與皇家加勒比遊輪股價飆升逾25%。

(時報資訊)