和勤(1586)第3季營收6.27億元，年成長25.41％，為近兩年單季新高；歸屬母公司稅後淨利0.39億元，大幅優於去年同期的144萬元，每股稅後淨利0.48元。累計前3季營收16.06億元，年成長9.38％；歸屬母公司稅後淨利0.96億元，優於去年同期88萬元，每股稅後淨利1.19元。

公司指出，因產品組合持續優化，第3季毛利率23.23％是2017年以來的單季最高；營業利益0.81億元，營益率12.89％，雙雙創下單季歷史新高；因採自然避險，在台幣急升之下，第3季認列匯兌損失0.13億元，使得歸屬母公司稅後淨利0.39億元，略低於上季表現，但與去年同期相較仍大幅成長。

和勤產品變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系列等，主要供應大陸合資品牌車廠，7成以上產品為獨供，公司落實策略接單政策後，產品結構逐步優化，毛利率連續5季走高，今年第3季毛利率23.23％，較去年同期提高9個百分點。隨著低毛利產品陸續結束出貨，預期第4季毛利率還會向上攀升。

汽車零件方面，大陸車市的成長主要來自合資品牌車廠，均為和勤主要供應對象，客戶訂單按計畫增量穩定成長；美系電動車大廠今年新增全球獨供零件，除隨著電動車大廠出貨量增加外，又有新增品項的成長，此外，公司與電動車大廠合作持續擴大，新的合作案已準備量產。硬碟零件方面，公司有7成以上產品為高階雲端伺服器，面對硬碟（HDD）產業下滑的衝擊不大，且雲端伺服器硬碟在5G時代有逆勢成長的空間。

和勤的兩岸擴產計畫，包括台灣全興廠與嘉興和新廠第五車間擴產，預計年底前完成搬遷稼動，明年逐步進入量產，預期對公司營運成長將有明顯貢獻。

(時報資訊)