美大選不確定因素排除，加上輝瑞新冠疫苗傳出好消息，周一美股歡聲雷動，道指改寫新頁，帶動今早日韓股市也跟隨開高，日股盤初一度大漲440點，惟美股期指早盤翻黑走弱，台股三大期指開盤氣勢受挫，電子期開低、台指期與金融期開高，隨後大盤開低38.82點、為13090.65點，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)皆休兵。

拜登贏得美國總統大選，加上輝瑞宣布旗下新冠疫苗達90%有效，周一美股開盤後一度噴漲1610點、至29,933.83點，創下盤中歷史新高，航空、休閒旅遊等類股歡聲雷動，但科技、宅經濟相關族群則大舉回調，收盤，道瓊指數上漲834.24點，收29,157.64點；標普500指數上漲40.29點，收3,549.73點；那斯達克指數下跌181.45點，收11,713.78點；費城半導體指數下跌31.68點，收2,497.59點。焦點股，美國運通漲21.39%、波音漲13.71%、摩根大通漲13.54%、迪士尼漲11.87%、英特爾漲0.46%、美光漲1.45%；蘋果跌2%、臉書跌4.99%、亞馬遜跌5.06%、微軟跌2.38%、NVIDIA跌6.40%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR跌2.59%、日月光ADR漲2.70%、聯電ADR漲6.37%、中華電信ADR漲0.10%。

周一台股受國際股市帶動大漲，盤中最高衝上13149.9點，終場上漲153.94點、收13127.47點，盤中、收盤價雙雙改寫歷史新高，成交值並同步放大至2193.75億元。籌碼面，外資擴大買超212.75億元，投信賣超5.91億元，自營商買超46.50億元，三大法人買超253.34億元。

分析師指出，台股周一首度登上13100點關，9日KD值連二日黃金交叉，技術面穩定向上，且外資持續擴大買超，加上10月出口值續創歷年單月新高、連四月正成長，在技術、籌碼及基本面皆美的情勢下，台股多頭有機會隨國際股市續航，選股留意第三季財報優於預期、10月營收創新高族群波段操作。

(時報資訊)