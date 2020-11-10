為有效遏止酒駕、改裝噪音車輛及其他惡性交通違規歪風，台中市豐原警分局7日深夜執行攔檢稽查勤務，2小時內，共計取締酒駕3件、無照駕駛2件及改裝噪音車輛6件，合計共11件，展現警方執法決心。

翁子派出所長邱柏昌7日晚間22至24時，率同豐原派出所及警備隊等單位，以組合警力編組方式執行攔檢稽查勤務。

警方同時配合台中市環保局人員，在豐原區豐勢路2段775巷口執行攔檢稽查勤務，於2小時內，共計取締酒駕3件、無照駕駛2件及改裝噪音車輛6件，共計11件，除展現警方執法力度與強度外，更進一步向市民傳達捍衛用路安全、杜絕違法決心。

豐原警分局長高誌良強調，酒駕肇事往往造成社會上無數家庭的破碎，對於社會發展戕害甚鉅，且警方對於酒駕零容忍之決心絕不容質疑，呼籲民眾切勿以身試法外。

豐原警分局指出，每月除不定期配合環保及監理單位，在轄內各重要路段、常發生酒駕肇事路段及改裝車輛易聚集熱點，規劃攔檢稽查勤務外，並採多點式攔查勤務，即以「口袋戰術」方式，加強違(法)規盤查、取締，未來也將運用科技執法設備，除了全面取締改裝噪音車輛外，並持續精進員警取締酒駕執勤方式及相關法令規定之教育訓練。

豐原警分局採取「口袋戰術」方式，加強違規盤查、取締改裝噪音車輛外，並持續精進員警取締酒駕執勤。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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