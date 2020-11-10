香港東網10日報導，美國川普政府當地時間9日宣布，因應《香港國安法》實施，制裁名單再列入鄧中華、李江舟、劉賜蕙、李桂華等4名中港官員。鷹派陸媒《環球時報》稍晚指稱此舉係「再次公然插手香港事務！」

被美方制裁的4人包括大陸港澳辦副主任鄧中華、大陸駐港國安公署副署長李江舟、香港警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、香港警務處國家安全處高級警司李桂華。

報導稱，美國國務院指，以上4名中港官員，與實施《香港國安法》有關，威脅香港的和平、安全及自治。美國財政部也將他們列入制裁名單，並在網站上公開了他們的個人資料。

美國國務院稱，李江舟、劉賜蕙及李桂華有分參與制訂、採納或實施《香港國安法》，而鄧中華則採取了多項行動，干預香港事務。4人將被禁止踏足美國，而他們在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50％或以上，一律遭到凍結及必須通報財政部轄下海外資產控制辦公室；同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

報導稱，美國財政部於今年8月初，宣布制裁包括特首林鄭月娥等11名中港官員，原因是他們侵犯香港人權與破壞香港自治。

報導指出，美國國務院也在10月14日向國會提交的制裁名單報告，列舉其中10名制裁對象的「罪行」。報告加入林鄭簽署《港區國安法》成法，是香港特別行政區維護國家安全委員會主席，監督委員會工作。她也引用緊急權力限制香港居民的權利和自由，包括押後原定今年9月舉行的立法會選舉一年。

(中時 )