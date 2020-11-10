女星何如芸16年前成了豪門媳，風光嫁給花蓮美侖大飯店董事長王敏錡，沒想到結婚沒多久老公就爆出不倫風波，但她選擇隱忍，更為了給王敏錡添子嗣，做了20多次試管嬰兒療程，終於生下2個兒子，本以為永遠幸福快樂，沒想到去年爆出夫妻倆已分居，過程中更撕破臉互揭黑料，如今離婚官司進行中，還沒個了結。

雖然還在打官司，但何如芸實際上早已是單身，除了解除為家庭淡出演藝圈的狀態，重拾藝人身分外，她先前一邊忙離婚官司一邊拍連續劇，身心俱疲，如今戲已殺青，51歲的何如芸終於有時間享受單身找樂子，不時在社群分享生活點滴與人生的轉變。

最近何如芸趁著較為悠閒，經常跟三五好友相約吃飯聚聚，日前跟閨蜜郁方吃飯，還特地穿了偽洞洞裝，好身材讓人相當驚艷，除了跟朋友約聚外，何如芸昨在臉書po文，直呼天氣相當舒服，「又到了可以穿風衣的季節，幻想自己在海邊演韓劇吧！」，羞曝前一天「又跟圤(朴)寶劍戰到3點」，而且不滿足，放話「晚上繼續！」，甩開腥尪大回春，隔著螢幕被男神朴寶劍撩得少女心噴發。

何如芸與王敏錡鬧婚變至今已1年6個月，日前有製作人好奇，問她心力交瘁時怎麼還能如常工作？何如芸苦笑：「我畫好妝的時候，那就不能是我自己，我的喜怒哀樂都要努力塞在角落裡，不能想不能看」，但她也說很慶幸當年沒離婚，吞忍16年，因此才有辦法累積跟孩子們的回憶，覺得這16年很值得。

(中時新聞網)