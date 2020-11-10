謝忻重新出發回歸演藝圈，靠著主持和業配重返螢光幕，熱愛運動的謝忻，也不吝嗇分享運動生活，不論是健身房、潛水、攀岩等都來者不拒，而謝忻近日則現身野溪溫泉，只見她辣穿比基尼，挺身秀前凸後翹的S曲線，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

宜蘭大同的芃芃溫泉近年是野溪溫泉愛好者的聖地，熱愛運動的謝忻也在IG打卡朝聖此地，要抵達芃芃溫泉必須涉溪一小段路，不過當謝忻看到頗具規模的野溪溫泉，讓她發文直呼：「走過溪床的身子很冰冷，幸好有溫泉炙熱著」。

只見謝忻換上條紋比基尼，挺身秀前凸後翹的S曲線，而往下一看，謝忻的小褲還有許多綁帶的小洞，不只讓她私密美肌若隱若現，渾圓翹臀更是全都露，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實謝忻不只熱愛戶外，有音樂底子的她，日前還曬出彈鋼琴影片，謝忻修長手指在黑白琴鍵上彈奏，同時她還開金嗓自彈自唱，謝忻舉手投足散發優雅氣息，她的精湛琴技獲得網友一片好評。

(中時新聞網)