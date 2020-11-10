美國藥廠輝瑞宣布新冠疫苗有效，歐美股市大漲，惟美股那指及費半雙雙收低，台股10日開低在13,090.65點，台積電（2330）開低在452元，壓抑指數在盤下。

不過，華航（2610）、長榮航（2618）、晶華（2707）等航運及觀光股則受此消息激勵，股價一開盤旋即跳空漲停。

美國民主黨候選人拜登贏得本次美國總統大選，輝瑞宣布旗下新冠疫苗達90％有效，美股開盤狂飆衝高，道瓊指數一度大漲逾1,600點（5.69％）、刷新歷史盤中新高。

但尾盤走勢收斂，遠距工作的科技類股翻黑重挫，拖累四大指數漲幅收斂，那斯達克指數、費城導體指數終場雙雙收低。

道瓊工業平均指數11月9日大漲2.95％（834.57點）、收29,157.97點，創2月20日以來收盤新高。那斯達克指數下跌1.53％（181.45點）、收11,713.78點。

費城導體指數下跌1.25％（31.68點）、收2,497.59點，結束連續兩個交易日創歷史收盤新高的態勢。

台積電ADR下跌2.60％，台指期夜盤上漲49點，國票投顧預料，台股10日指數震盪壓回，可能在13,100點附近收黑K。

國票投顧指出，台股加權指數自低點反彈以來已上漲646點，K值也到80以上的超買區，而10日線乖離率2.48％，亦為近幾個月的上緣，需留意台股短線漲多，可能出現的震盪。

(工商 )