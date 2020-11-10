台中市梧棲區69歲的黃姓老婦疑似失智，日前入夜後獨自徘徊路口，且自言自語，警方問話也不答，於是利用人臉辨識系統查到婦人身份，並連絡家屬到派出所帶回，家屬感謝警方找到人。

清水警分局指出，安寧派出所警員林家維、楊政哲日前晚間接獲民眾報案，稱有一名迷失老人，立刻前往梧棲區中正路沿線搜尋，在運動場旁發現徘徊路邊老婦人。

由於婦人疑似患有失智症，只會一直自言自語，警方問話也不會回答，後續因問不出其身份，警方遂利用M-POLICE的人臉辨識系統查出其為黃姓婦人。因入秋之際，入夜之後天氣變化大，天氣轉涼，員警擔心老婦人會著涼，於是先將老婦人載回所內，並提供熱水給予老婦人去寒。

黃姓婦人先生抵達派出所時表示，幸好警方有幫忙找到太太，不然入夜之後天氣變得很冷、風又大，太太一個人徘徊在路口又加上失智，根本無法自己找到回家的路，幸好這次有警方幫忙，才能順利將太太平安的帶回家。

清水警分局安寧所長紀明仁呼籲，家屬勿讓家中失智老人或患有重大精神疾病的家人單獨外出，且能在其身上佩掛足資辨識身分之物品(基本資料或聯絡電話)以防走失。

(中時 )