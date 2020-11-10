買房是許多人心中的人生目標之一，但台灣房價居高不下，買房的民眾遲遲找不到進場的好時機，不過，有一名網友表示，雙北還有很多人住在10坪以下的套房，小的宛如監獄般，有的連對外窗都沒有，分不清白天黑夜，他問及「超過30歲還住在像監獄的小套房都哪種人？」意外掀起熱烈討論。

原PO於PTT八卦版發文，他指出30歲出社會也有些年了，本該是成家立業、堪稱人生巔峰期，但卻聽說現在雙北不少已超過30歲，只能窩在5、6坪的套房，好一點10坪大，屋內只有一張床、一張書桌、電腦，小的宛如監獄；下床後也只能去廁所及書桌，沒有一點活動空間，最慘的是還沒有對外窗，分不清白天晝夜，原PO認為如此慘的生活品質，他問及「超過30歲還住在像監獄的小套房都哪種人？有沒有八卦？」

文章曝光後，網友討論熱烈，「大部分時間都在公司啊」、「現在成家的年紀早就往後了」、「社畜的生活啊」、「低薪的人很多」；也有網友曝住小坪數的優勢「搬家只要一台車解決」、「住太大打掃很煩欸」、「自由自在，省得打掃」。

另外，也有網友直接突破盲點，認為30歲就算不住套房而是住家裡，回到家也是直衝房間，同樣也是窩在5坪大的空間內，買大間的房子真的沒什麼用，只多了一堆空間要打掃，大部分時間都是在公司、外面，在家的時間反而少之又少。而這論點也獲得不少網友的認同「有人才是家」、「有人的地方才是家，沒有人的地方只是房子。」

(中時新聞網)