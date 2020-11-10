因為公視董監事提名審查開會，文化部連番做出強烈動作，先是部長李永得痛批國民黨推薦的審查委員缺席，是一種政治勒索，繼而昨（9）日開會委員擅自修改議事規則。對此，已言明請假在先的審查委員包正豪憤怒表示，自己連國民黨推薦那些人都不知道，被講成是政治勒索很不爽，他問李永得，是否欠他一個道歉？

公共電視昨(9)上午於文化部召開第七屆董監事審查會議，出席10位審查委員，有9位決議逕自修改公視董監事審查會議「出席3/4同意」的規則，且適用在下次開會進行實質審查。國民黨團召開記者會，痛斥民進黨所推薦的審查委員「離譜至極」，完全無視審《公視法》第13條「需全體審查委員3/4同意」的法律明文規定，國民黨團給予最嚴厲譴責。

這次公視董監事提名審查，淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪是國民黨推薦的審查委員之一，他對自己請假沒去開會，卻遭李永得說是政治勒索非常不以為然。他在臉書上連發數文，澄清請假理由與始未，並嗆「李永得部長，你是否欠我一個道歉？」

包正豪表示，因為公視董監事審查會議流會之故，文化部李永得部長說出重話，直接以政治勒索來形容幾位（包含他在內）國民黨推薦的審查人。他直言，看到新聞差點在小孩面前飆髒話，因為這根本是赤裸裸的抹黑與栽贓。不止於此，也有學界朋友直接來訊息問在搞什麼。他說，「總算我人品好，經過解釋後，誤會解除，但是那些沒來問的呢？以及受到報導影響的人呢？讓人誤會我因為政黨立場而惡鬥，這更是我難以容忍與承受的。」

包正豪提到，可以理解李永得部長因為今日流會而感到氣餒和不悅，但身為部長，總應該把事情始末搞清楚，不要只用小腦反射，事情不依你的想法走，你就直接亂說話，逞口舌之能，而不顧事實與後果。

對於請假沒去開會一事，包正豪解釋，他個人從10/13接受邀請，訂於11/9去高中演講開始（這個時候文化部根本還沒開始調查詢問會議時間，更別說知道誰是董監事候選人，何來政治勒索的可能？），一直到11/3收到紙本會議通知和資料為止。他嗆，如果這樣還要被指為是「政治勒索」，那請李永得部長閣下直接將他自公視董監事審查委員名單中剔除。他說，個人才疏學淺，政治顏色也不正確，就不惹李永得心煩，讓自己滾遠一點吧！

包正豪最後說，如果沒記錯，11/9似乎有一位委員還在隔離當中（但也可能是記錯，不敢肯定）。如果是，11/9真的很不合適，因為這是技術性剝奪委員參加會議的奧步欸！

(中時新聞網)