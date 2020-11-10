專業特用化學材料通路商—崇越電通(3388)前3季每股盈餘為3.81元，由於有消費性電子延續新品發表效應，崇越電通10月合併營收6.63億元，年成長6.51%，在5G、電動車及中國新基建的大趨勢驅動下，崇越電通表示，明年沒有理由不好。

崇越電通長期專注於Silicone及特殊關鍵材料和設備之銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，由於Silicone是以SiO2為基礎材料精煉而成之化學聚合物，屬於特用化學品，具有無毒、環保、耐候性佳、耐高低溫、耐燃、優異電器特性及化學安定性等優越化學特性，廣泛應用在各種產業，讓公司營運不易受單一或少數產業景氣循環影響。

在消費性電子及5G等相關應用客戶加強拉貨下，崇越電營運明顯回溫，崇越電通第3季合併營收20.97億元，稅後盈餘1.03億元，單季每股盈餘1.39元；累計前3季合併合併營收57.43億元、營業利益3.59億元，稅後盈餘2.82億元，每股盈餘為3.81元。

崇越電通近3年來聚焦發展消費性電子、化妝品、汽車、醫療及運動休閒五大重點產業，今年前三季合計銷售占比約45-50％，各領域因疫情有所消長，整體發展較去年同期呈持平；目前海外市場比重仍約占70%，中國大陸為主要市場；近年隨著台商重新佈局海外產線，崇越電亦於印尼及越南設立據點以服務當地客戶。

雖然第4季逐漸進入傳統淡季，但消費性電子因延續新品發表效應維持不錯拉貨力道，崇越電通10月合併營收6.63億元，年增6.51%；下半年受惠消費性電子及5G之相關應用客戶加強拉貨下，崇越電已追回落後的業績，累計前10月合併營收64.06億元，較去年同期呈現持平。

崇越電通表示，先前因疫情影響受益的產業訂單如：醫療、NB/Server等可望維持不錯展望，部分受拖累的產業如：紡織、化妝品、運動休閒及車用相關訂單已陸續升溫，全年營運優於去年表現的目標維持不變。

展望2021年，崇越電表示，雖然仍有新冠疫情干擾，但公司積極強化競爭優勢並持續開發創新產品應用及拓展新客戶，在5G、電動車及中國新基建的大趨勢驅動下，可望持續提升未來營運動能，明年沒有理由不好。

(時報資訊)