離婚親家變冤家！高雄市一名張姓男子因為兒子離婚，一狀告上法院，向林姓女方要回13年前，婚宴代訂的12萬元酒席錢，理由是當初幫女方代訂10桌酒席，事後卻沒付還，惟因拿不出證據，橋頭地院簡易上訴庭判決張家敗訴定讞。

據「自由時報」報導，張家主張表示，兒子與林家女兒2007年1月在高雄圓山飯店結婚，依民間習俗，結婚時由男方主婚人統一向餐廳洽訂雙方親友桌數，事後再由女方主婚人按女方親友桌數，給付男方酒席費。還說，林家為慈濟功德會會員，當時請張家代訂席10桌，宴請功德會師兄姐，事後卻未還給12萬元酒席費，因而林家應償還這筆費用。

林家則說，結婚喜宴應是男女雙方各辦一場，各自負責支付所舉辦的費用，同時邀請對方出席，且不用付費，否認曾承諾出席張家婚宴要付費。

橋頭地院簡易庭判決林家不用付酒席費，張家不服上訴，橋院簡易上訴庭調查，張家也帶親友赴林家喝歸寧喜酒，同樣沒有付錢，且若未經張家同意，林家不可能帶慈濟師師兄姐前去喝喜酒，加上張家無法舉證當初確有合意或契約證據，最後判決張家敗訴確定。

(中時新聞網)