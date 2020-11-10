拜登取正式當選美國第46任總統後，9日（周一）美國股市開盤，道瓊指數即在疫苗有效率逾9成之下，一度大漲了超過5％、超過1500點，但拜登上任，並非所有美股都能雨露均霑，聯博認為，可以留意四大投資焦點。

美國大選後，全球主要股市上周表現勁揚，標普500指數上漲7.4％，MSCI所有國家世界指數上漲7.6％，MSCI歐洲指數上漲9.0％，MSCI日本指數上漲6.4％。聯博投資專家表示，目前在參議院仍由共和黨作主的情況下，總統當選人拜登恐怕不易順利推動政見，為了減緩新冠肺炎疫情的衝擊，國會最終仍可能會推出大規模財政刺激方案，但預計將持續面臨政治阻力。另拜登主張政府增加企業稅的機率也大幅降低，故預計不會壓縮企業獲利，部分市場意見認為，華府出現部份僵局有利於股市。

即使拜登的增稅之舉，未來勢必面臨政治阻力，聯博預計，在拜登執政之下，企業環境仍將會大幅轉變；但短期不會改變的是低利率環境與聯準會的貨幣寬鬆政策。

聯博投資團隊深入探究選舉結果的後續發展並評估潛在政策對個別部位的影響後，聯博投資表示，未來可以留意四大焦點，分別是：一、要更關注股票部位的品質：投資人不應依據選舉結果擬定股票投資策略，因政策執行過程中會如何演變難以預料，唯有聚焦在高品質的股票與主題式投資組合才能克服疫情考驗，在低成長的時代持續蓬勃發展。

二、醫療保健法規不會衝擊所有企業：選戰期間，拜登宣告將恢復可負擔醫療法案（Affordable Care Act）中遭到川普取消的強制個人納保規定，亦即所有美國民眾都必須加入健保計畫。拜登也承諾降低處方藥價格。市場原本預期拜登政府將推出新的醫療保健相關法規，因此預計衝擊部份業者，如今隨著參議院可能仍由共和黨當家，醫療保健法規態勢預計維持原狀。

三、氣候變遷政策的轉變：更嚴謹的氣候變遷政策對地球固然是好事，但可能會衝擊能源與原物料產業的獲利，重新聚焦於氣候變遷有助推廣能源效率，可望推動再生能源企業發展。然而，以原油探勘與生產企業受創最深，因為法規轉嚴、徵收碳稅、以及調高聯邦土地租金費率等措施，都將影響能源生產活動並拉高生產成本。儘管新政府對油田服務業最直接的衝擊是增稅，但原油探勘與生產活動下降，還是會衝擊相關業者的營收。此外，可再生生質燃料的成本攀升，加上汽車油耗標準日後轉趨嚴格，最終都將對煉油業者帶來挑戰。綠色能源趨勢與潛在訴訟則可能衝擊油氣輸送管線業者。

四、可望重新強化國際組織合作：儘管國會分治，但在拜登執政下，美國可望重新加強與世界貿易組織（WTO）等國際多邊組織的合作，貿易不確定性亦會降低，對多數產業將是利多發展，尤其是以全球為銷售市場的汽車、化學、煙草與科技等產業。

(工商 )