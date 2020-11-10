臺灣產物（2832）自行結算10月單月營收淨額為新台幣（以下同）4.23億元，稅前盈餘為0.40億元，每股稅前盈餘約0.11元。累計1至10月營收淨額為44.74億元，稅前盈餘為6.56億元，每股稅前盈餘為1.81元。

臺灣產險表示，至於今年以來，台幣升值態勢雖然強勁，但因台美利差縮小，避險成本較去年大幅降低，故該公司已提高外匯避險比例，以減少台幣升值對公司損益的衝擊。

(工商 )