臺灣產物前10月份每股稅前盈餘1.81元 09:342020/11/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）自行結算10月單月營收淨額為新台幣（以下同）4.23億元，稅前盈餘為0.40億元，每股稅前盈餘約0.11元。累計1至10月營收淨額為44.74億元，稅前盈餘為6.56億元，每股稅前盈餘為1.81元。 臺灣產險表示，至於今年以來，台幣升值態勢雖然強勁，但因台美利差縮小，避險成本較去年大幅降低，故該公司已提高外匯避險比例，以減少台幣升值對公司損益的衝擊。 (工商 ) #臺灣產物 #每股稅前盈餘 #額為 #稅前盈餘 #自行結算 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽信銀前十月每股賺1.23元 04:092020/11/10 金融．稅務 《航運股》台驊投控10月營收創次高 前10月超越去年全年 08:182020/11/10 財經 《電機股》新梯入帳 崇友Q3營收獲利創同期新高 08:342020/11/10 財經 智伸科 前三季每股賺4.62元 04:092020/11/10 證券．權證 茂林精元 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 《半導體》長科＊H2業績看升 Q4戰全年高 08:512020/11/10 財經 櫻花Q3、前三季獲利創新高 04:092020/11/10 證券．權證 《鋼鐵股》沛波前10月營收 創同期新高 08:182020/11/10 財經 興勤三率三升 Q3獲利創高 04:092020/11/10 證券．權證 《觀光股》寒舍Q3本業轉盈 虧損季減達6成 08:182020/11/10 財經 財經熱門新聞 一夕豬羊變色 金價雪崩近百美元 7年來單日最慘 - 財經 華為法律戰再下一城 瑞典法院叫停政府禁令 - 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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